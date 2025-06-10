Росіяни готуються до масштабного штурму на Сіверськ, – бригада "Рубіж"

Бригада "Рубіж" зараз перебуває на Сіверському напрямку. Там дії ворога дуже активні, окупанти планують штурмувати населений пункт, щоб рухатись далі до Слов'янська та Краматорська.

Про це 24 Каналу повідомив начальник секції оперативного планування штабу 4 батальйону "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо, зазначивши, що під час літньої кампанії ворог особливо активний. Росіяни не лише застосовують особовий склад та техніку, а й розвиваються у сфері БпЛА.

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Росіяни готуються до масштабного штурму на Сіверськ

За словами начальника секції оперативного планування штабу 4 батальйону "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж", ворог невпинно продовжує штурмувати позиції бригади, знищувати вогневі позиції та позиції безпілотників.

Для штурмів окупанти використовують і техніку, і мототехніку, і легкі автомобілі. Ба більше, росіяни відправляють у штурми піхотинців-камікадзе з єдиною метою – щоб закинути на передній край українських військових вибухівку, яка має вразити укриття.

Росіяни готуються до масштабного штурму на Сіверськ. Це, починаючи від Білогорівки, закінчуючи Берестовим. Не лише наш напрямок під загрозою, але на цій ділянці противник найактивніший,

– наголосив він.

Ворог планує штурм Сіверська: дивіться місто на карті

Пантьо зауважив, що під час літнього наступу росіян Сіверський напрямок буде таким ж "пекельним", як і два попередні літа. Саме з цього міста ворог хоче рухатись далі – на Слов'янськ та Краматорськ.

Важливо! Кожен з нас має можливість не дати ворогу просуватись українською територією та підтримати українських захисників. Залучаємо доєднатись до збору на важкі бомбери "Баба Яга" до 10-ї річниці бригади "Рубіж". Ці бомбери допомагають доставляти провізію та боєприпаси, а також знищувати бліндажі росіян.

Начальник секції оперативного планування штабу 4 батальйону "Сила Свободи" бригади НГУ "Рубіж" додав, що ворог активно розвивається у сфері безпілотників. Він може не лише спостерігати за позиціями українських захисників, а й вражати їх за допомогою дронів зі скидом або FPV-дронів. Також завдяки дронам окупанти мінують логістичні шляхи.