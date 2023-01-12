Не тисяча й не дві, – Подоляк про втрати росіян під Бахмутом і Соледаром

На Донбасі йдуть дуже важкі бої, найкритичніша ситуація – в Соледарі та Бахмуті. Проте ЗСУ відбивають атаки окупантів. Росіяни зазнають величезних втрат на цьому напрямку.

Про це 24 Каналу ексклюзивно розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що наразі неможливо сказати точно, які втрати має російська армія на цьому напрямку.

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"Але це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч (втрат окупантів – 24 Канал) за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують", – вважає Подоляк.

Для росіян там принципово захопити хоча б щось, щоб можна було 2 тижні говорити про те, що вони умовно "захопили північну околицю міста Соледар", що вони "ведуть шалені бої в центрі Соледару", що це "вирішить питання війни та миру" і так "Україна впаде",

– пояснив Подоляк.

За його словами, це нонсенс, але для внутрішньої аудиторії Росія говорить про це вже тиждень – що в них "ефективне просування" на Бахмутському напрямку, і тепер на Соледарському.

Подоляк запевняє, що б не брехали росіяни, це не так – окупанти не перехопили ініціативу на цих напрямках, і вони так само воюють, як і раніше – концентрують велику кількість військ на фронті.

Він наголосив, що Україна не робить неочікуваних дій на цьому напрямку, наш Генштаб ЗСУ все пропрацьовує.

Росіяни сконцентрували там практично все, що в них було боєздатне, включно з залишками контрактної армії, йдеться про спецназ та десантуру, але це "залишки",

– розповів Подоляк.

За його даними, там "тьма" зеків, яким байдуже куди йти і як воювати, і ще там є військові з ПВК "Вагнер".

"Тобто Росія сконцентрувала ці війська поряд з Бахмутом та Соледаром. Проте їм не вдається захопити хоча б щось на околицях Бахмуту, тому вони пішли на Соледар. Це ударне угруповання", – зазначає Подоляк.

Він каже, що окупанти так воюють ще з Радянських часів – вони сконцентрували на цьому напрямку все, що можуть з живої сили, артилерії та боєприпасів.

Росія вже не зможе переламати хід війни

Але, на його думку, це не дасть жодного перелому у війні.

Це тяжко. Ми втрачаємо своїх людей, але Росія вже не зможе переламати хід цієї війни,

– впевнений Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що йому шкода наших хлопців, які за 17 градусів морозу мають там тримати автомати в руках добами.