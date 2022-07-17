Не слід панікувати: в Сумській ОВА відреагували на "провокативні" заклики мерів покидати міста

Жителів Сумщини закликали виїхати з міст на вихідні. Проте в обласній військовій адміністрації порадили не реагувати на такі провокативні заяви мерів.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. Він зауважив, що водночас окупанти продовжують обстрілювати прикордоння області, тому треба бути обережними.

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В ОВА попросии не реагувати на заклики виїхати з міст

Живицький закликав жителів та гостей Сумщини зберігати спокій та не реагувати на "провокативні заяви деяких посадовців, які не мають обґрунтованих причин".

Прикордоння Сумщини обстрілюється з усіх видів артилерії фашистів. Дійсно будьте пильним і обережними у 20 кілометровій зоні від кордону. Причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає,

– наголосив очільник ОВА.

Він додав, що всім обов'язково потрібно дотримуватися заходів безпеки та правил під час повітряних тривог.

"Війна, на жаль, в країні триває. Загроза ракетних обстрілів з першого дня війни як була, так і є! Але це не привід панікувати та виїжджати з міст. Бажаю нам мирної спокійної ночі без тривог та втрат! З нами Бог та наші військові", – підсумував Живицький.

Коротко про заклики посадовців виїхати з міст на Сумщині

Жителів Білопілля та Сум закликали виїхати з міст. Особливо це стосується тих, в кого є маленькі діти.

Зокрема, мер Білопілля Юрій Зарко заявив, що на місто чекають непрості вихідні. Він закликав мирних жителів виїхати на кілька днів хоча б за 40 кілометрів від кордону

Своєю чергою, мер Сум Олександр Лисенко також порадив місцевим жителям за можливості провести вихідні дні за містом. За його словами, висока загроза для життя людей триватиме найближчі 3 дні.

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