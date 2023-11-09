Навіщо російські ДРГ намагаються проникнути на Сумщину: Світан оцінив ситуацію на кордоні

Російські окупанти не відмовились від планів захопити всю територію України. Зокрема, ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути на Сумщину.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу про ситуацію на північно-східному кордоні нашої країни і пояснив, чи варто перейматись щодо неї.

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За його словами, ще влітку російські окупанти перекинули бригаду ГРУ ГШ у район Бєлгородського, Брянського та Курського напрямків. Ці окупанти намагаються проникнути на територію нашої країни й виконати певні завдання залежно від своїх можливостей.

Завдання-мінімум ворога – кошмарити місцеве населення, а завдання-максимум – виводити з ладу інфраструктуру, зокрема військові об'єкти, і не дати можливості розвернутись нашим військам, які укріплюють кордони.

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Військовий експерт наголосив, що всі дії російських ДРГ під контролем українських сил. Ворогу не дають зайти вогнем на випередження, а якщо йому таки вдається проникнути – його знищують або витискають назад вогнем у відповідь.

"Можна говорити, що північно-східний кордон на замку з допомогою Збройних сил України", – констатував Світан.

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