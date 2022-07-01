Живицький закликав жителів Сумщини утриматись від поїздок прикордонною зоною

Російські загарбники продовжують гатити по Сумщині. Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою та небезпечною.

Жителям Сумщини слід утриматись від поїздок прикордонною зоною

Тому голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький звернувся до місцевих жителів. Він закликав їх не ігнорувати сигнали тривоги, а також не відвідувати 10-кілометрову прикордонну зону.

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Сумщина. До уваги мешканців громад, що входять до зони бойових дій: прислухайтеся до сигналів сирен. Також мирним мешканцям варто утриматись від поїздок 10-ти кілометровою прикордонною зоною сьогодні,

– написав він.

Крім того, Живицький закликав громадян не обговорювати у чатах і соціальних мережах інформацію про обстріли, доки не з'явиться офіційна інформація від місцевої влади чи військових. "Не допомагайте ворогу коригувати вогонь", наголосив він.

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З 29 на 30 червня у Сумській області було неспокійно. Окупанти обстрілювали регіон, зокрема для атак використовували гелікоптер та безпілотники. На жаль, унаслідок ворожих атак є жертва та постраждалі.

Краснопільська громада постраждала більше, адже росіяни відкрили вогонь з мінометів, запустивши 20 снарядів. Потім "прилетіли" 25 снарядів з реактивної артилерії та 47 з самохідних артилерійських установок. Після цього ворожий безпілотник скинув вибуховий пристрій – 1 людина загинула, а ще 3 зазнали поранень.

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