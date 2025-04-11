Росіян на Сумщині немає, але фіксуються спроби прориву кордону, – ОВА
- Російських військ у Сумській області станом на 11 квітня немає.
- Фіксуються спроби прориву на прикордонні Сумщини.
Останнім часом ситуація на прикордонні Сумщини напружена. Але в ОВА запевняють, що російських військ на території області станом на 11 квітня немає.
Водночас спроб зайти на територію регіону окупанти не полишають. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар голови Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.
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Яка ситуація на Сумщині
ЗСУ продовжують тримати оборону на Сумщині та Курщині.
Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Продовжується захист наших рубежів на Сумському і Курському напрямках. Сьогодні Сумська область має потужні і продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів,
– наголосив Володимир Артюх.
Те, що на карті DeepState населені пункти Журавка й Басівка перебувають у сірій зоні, він пояснив тим, що загарбники намагаються проникнути у Сумську область саме через ці села.
За його словами, у напрямку Басівки росіяни штурмують щодня, зазнаючи при цьому втрат.
Росіяни атакують Басівку: дивіться на карті
До слова, за деякими даними Росія планує оточення або напівоточення Сум. Вона намагається створити буферну зону на території області.