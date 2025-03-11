Чи зайшли російські підрозділи на територію Сумської області: в ОВА розповіли про ситуацію

Станом на вівторок, 11 березня, російські війська не контролюють жоден населений пункт у Сумській області. Українські захисники знищують усі ворожі групи.

Про це в етері телемарафону розповів голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх, передає 24 Канал. Він також повідомив, чи є в населеному пункті Новеньке цивільні.

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Яка ситуація на Сумщині

Українські військові оперативно знищують російські поодинокі штурмові та диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути з території Курської області.

Наразі в Сумській області в жодному населеному пункті підрозділів російських військ немає,

– зазначив Артюх.

Окрім того, чиновник додав, що в селі Новенькому Юнаківської громади цивільного населення немає.

До слова, учора, 10 березня, аналітик проєкту DeepState Руслан Микула розповів, що противник фактично перетнув кордон і намагається закріпитися в селі Новенькому для подальших штурмових дій у напрямку Басівки та Локні, аби "перерізати" трасу біля Юнаківки.

За словами керівника групи безпілотних систем 104-ї бригади ТрО Антона Сербіна, ворожі ДРГ продовжують проникати на українську територію, а регулярні обстріли, атаки "Шахедами" і FPV-дронами не припиняються.