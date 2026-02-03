Чинять тиск та проводять рейди: кадирівці намагаються "віджати" бізнес в окупованому Токмаку

У Токмаку Запорізької області підрозділи Кадирова розпочали експансію, намагаючись взяти під контроль місцевий бізнес. Їхні дії нагадують методи захоплення підприємств у Маріуполі.

Про це стало відомо з телеграм-каналу "Атеш".

Яка наразі ситуація в окупованій частині Запорізької області?

За інформацією українських партизанів, бійці російського 78-го полку "Ахмат Північ" активно готуються до захоплення найбільш обігових підприємств Токмаку Запорізької області. Після інвентаризації активів їх передадуть під контроль структур із Грозного.

Наразі окупаційна влада чинить системний тиск на власників аграрних компаній та торгових мереж.

За даними агентів "Атеш", репресії проти місцевих підприємців посилюються щодня й мають на меті змусити їх добровільно передати своє майно кадирівцям. Військові погрожують фабрикацією кримінальних справ та незаконними перевірками, які фактично є формальною підставою для рейдерського захоплення.

Ситуація в Токмаку наочно підтверджує колоніальну політику Москви, яка віддає українські міста на розграбування своїм вірним підрозділам в обмін на утримання фронту,

– додає "АТЕШ".

Місцеві жителі повідомляють про регулярну присутність озброєних людей в офісах підприємств. Окупаційна влада здійснює спроби нав'язати "зовнішнє управління" з-поміж наближених до кадировських командирів осіб.

Про які мародерства росіян відомо?