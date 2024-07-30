Захисники Торецька розповіли, що зараз відбувається у місті та чи є там цивільні

Торецьк є важливою логістичною розв’язкою, яка веде на Костянтинівку.. Це місто продовжує потерпати від постійних російських обстрілів КАБами.

Що відбувається у Торецьку зараз, журналістам "Українського Свідка" розповіли бійці 32 ОМБр. Ворог стирає місто, бо інакше він не зможе зайти.

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Що відбувається у Торецьку.

Військовослужбовець 32 ОМБр "Саймон" розповідає, що російські літаки біля Торецька відпрацьовують накатами. Тобто літак скидає КАБ і відлітає, за ним атакує наступний – і так продовжується протягом 40 хвилин. ЗСУ ж мають все це приймати.

Попри російські атаки у місті досі залишаються цивільні. Вони переважно ховаються у підвалах. Але є і такі, що наводять росіян на українські позиції.

Росіяни заходять у будинок, виходять звідти з бабусею чи дідусем. І ті ледь не за руку ведуть їх, показують, де сидять наші хлопці. Не виключаю, що це робиться під дулом автомата. Потім противник наводить міномет або артилерію на наші позиції,

– каже військовий.

Боєць пояснює, що Торецьк потрібен росіянами, оскільки це важлива логістична розв’язка, яка веде до Костянтинівки. Проблема утримання міста полягає саме у КАБах.

"За тиждень росіяни можуть випускати до 800 керованих авіабомб по території України. Щоб розв'язати цю проблему, нам потрібні F-16. Чекаємо на них, з літаками стане легше", – каже "Саймон".