Певна частина Торецька зайнята окупантами, у місті точаться вуличні бої, – МВА

У Торецьку частина міста зайнята російськими загарбниками. Ворог також продовжує обстрілювати місто з усіх можливих засобів ураження.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика в етері національного маратону.

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Що розповіли у МВА про ситуацію у Торецьку

Ситуація в Торецьку залишається напруженою. За словами Василя Чинчика, російські війська продовжують нищівні обстріли громади.

За останню добу зафіксовано 198 обстрілів, серед яких три авіаудари та 67 ударів з БпЛА, з яких 23 – FPV-дронами,

– повідомив посадовець.

Він зазначив, що частина міста зайнята ворогом, однак тривають вуличні бої за кожну будівлю.

"Наші воїни попри чисельну перевагу ворога дають гідну відсіч. Жоден будинок, жодне приміщення не здається без бою", – наголосив він.

Наразі у Торецьку залишаються 48 жителів, а загалом у громаді – 140 осіб. За словами Чинчика, люди переховуються в укриттях, які частково вціліли у багатоповерхівках. Водночас евакуація триває.

Вони (жителі громади – 24 Канал) проживають у нелюдських умовах. Важко пояснити їхню психологію, чому не виїжджають. Їхня мотивація – вони тут народилися та готові тут залишитися до останнього. Здебільшого це літні люди, яких важко переконати евакуюватися,

– розповів начальник МВА.

Жителі, які залишилися у громаді, виживають завдяки запасам гуманітарної допомоги, що надійшла кілька місяців тому. У більшості випадків продукти та медикаменти цивільним доставляють українські військові.

Водночас доставлення нових гуманітарних вантажів ускладнена.

"В’їзд співробітників військової адміністрації та волонтерів у громаду дуже небезпечний і загрожує життю тих, хто хоче допомогти мирним жителям", – підсумував Чинчик.