Ситуація у Торецьку критична, – боєць ЗСУ розповів про стан фронту

На Торецькому напрямку ворог продовжує атакувати, застосовуючи бомбардувальну авіацію та скидаючи КАБи. В місті тривають виснажливі бої.

Боєць ЗСУ Євген Ієвлєв в етері 24 Каналу розповів, що 3 тижні тому українським захисникам вдалося стабілізувати там ситуацію і призупинити просування ворога, але згодом противник розвинув свій наступ.

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В міських боях техніку ворога знищити легше

В Торецьку розгорнулися міські бої, ворог тягне туди вже й техніку. В місті майже не залишилось жодної вцілілої будівлі.

Ситуація у Торецьку критична, але треба зазначити, що більша частина міста все-таки контролюється ЗСУ. Техніка ворога заїжджає туди виходячи з того, яку частину міста захопив противник,

– розповів Ієвлєв.

Як пояснив військовослужбовець, коли бої тривають на околицях міста, не дуже доречно використовувати техніку, бо в міських боях її знищити простіше, ніж в полі, адже по ній можна бити майже з кожного вікна.

Тому, зі слів Ієвлєва, як тільки росіянам вдається вдертися на певні вулиці міста, вони одразу туди техніку стараються не стягувати, аби убезпечити її.

Ситуація на Торецькому напрямку: дивіться на карті

Підрозділ, в якому несе службу Ієвлєв, тримає оборону на Горлівському напрямку, трохи нижче Торецька. На цій ділянці, з його слів, вдалося стабілізувати ситуацію орієнтовно 1,5 місяця тому.

Нині в нашій смузі ворог не просувається попри те, що продовжує спроби атакувати наші позиції мінометним вогнем, артилерією. Заходять групи по 5 – 7 осіб в посадки, щоб захопити українські позиції та вибити наших захисників звідти,

– озвучив Ієвлєв.

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що за останній тиждень російські окупанти захопили орієнтовно 235 квадратних кілометрів українських територій, а протягом листопада – 600. Основний напрямок, де росіянам вдається просуватись – Донецький. Зокрема Росія взяла під контроль понад 80% Донецької та Луганської областей.