Чи були в росіян просування у Торецьку останнім часом і яка ситуація на Сіверському напрямку

В ЗСУ розповіли, яка ситуація наразі на Сході України. Росіяни продовжують наступати малими групами, на Краматорському напрямку діють ДРГ.

Речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону запитали, чому на Торецькому, Краматорському, Сіверському напрямках минулого тижня було менше російських атак.

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Яка ситуація на Сході

На відміну від інших напрямків бойових дій на Сході, у нас справді дещо зменшилася кількість штурмів. Однак тиждень лише розпочався, і я змушена сказати, що кількість штурмів дещо збільшилася. Ворог атакує Торецьк і здійснив 6 атак, поблизу Часового Яру відбулося 9 штурмів,

– відповіла Бобовнікова.

Вона акцентувала, що в Торецьку ворог за останній час не просунувся. Сили оборони стримують його доволі вдало і стабілізували ситуацію у Торецьку. Як і раніше, окупанти залишаються на східних районах міста.

Біля Виїмок також вдалося зупинити просування росіян. Загарбники штурмували малими групами, яких техніка підвозила якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Було декілька таких хвиль, але на Сіверському напрямку ЗСУ займають вигідніше положення, тож ворог зазнає втрат.

А от на Краматорському напрямку діють ДРГ, які можуть складатися з однієї-трьох осіб. Вони коригують цілі та намагаються шукати слабкі місця. Утім, їх швидко виявляють та знищують.