У Торецьку тривають вуличні бої, ситуація там складна, – офіцер ЗСУ

Військові ЗСУ розповідають про важку ситуацію в Торецьку. Ворог не зупиняється на досягнутому та прагне захопити більше українських земель.

Про це пише 24 Канал з посиланням на слова офіцера ЗСУ Сергій Цехоцький в коментарі телеканалу FREEДОМ.

Дивіться також Хочуть взяти 2 важливі точки, – у полку "Ахіллес" назвали мету Росії на Куп'янському напрямку

Російська армія посилила наступ на Торецьк

У районі Торецька, що в Донецькій області, окупанти проводять більш активні бої. Боротьба ЗСУ з росіянами триває просто на вулицях міста. Посилення наступу ворога біля Торецька пов'язане з намірами повністю його захопити. Як зазначає Сергій Цехоцький, російських сил у місті більше, вони намагаються знайти слабкі місця українських бійців, щоб завдавати ударів.

Зокрема окупанти намагаються тримати напругу в районі Костянтинівки. У боях вони використовують терористичні методи ведення війни.

Ми можемо вже відкрито говорити про те, що вони скидають з дронів боєприпаси, які вибухають через певний час. Це підкреслює сам принцип поведінки путінських військ, що вони воюють з мирним населенням,

– розповів військовий.

Бойові дії у Торецьку: показуємо на карті

Цехоцький також додав, що хоча ворог і хоче мати перевагу в Донецькій області, він не має достатньо сил, щоб наступати по всій лінії фронту. Зараз росіяни активізуються на Покровському напрямку, сильно тиснуть на Торецькому. Так само окупанти накопичують сили, щоб наступати на Сумському та Харківському напрямках. Там вороги пройшли углиб до 7 кілометрів, а ширина розгортання їхніх військ на цій ділянці сягає 25 кілометрів.

Офіцер каже, що Сили оборони зі свого боку намагатимуться відбивати ворогів на всіх напрямках і навіть готові зупиняти наступ з Білорусі.