Боротьба йде буквально за кожен поверх, – ОТУ "Луганськ" про тяжкі бої з окупантами у Торецьку

Ситуація на Торецькому напрямку у Донецькій області лишається складною через тиск окупантів. У самому Торецьку тривають тяжкі бої всередині міста.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в етері національного маратону.

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Яка ситуація на Торецькому напрямку зараз

Анастасія Бобовнікова наголосила, що у самому Торецьку точаться бої, але наразі важко сказати, яка частина міста перебуває під контролем Росії, а яку контролюють Сили оборони.

Боротьба йде буквально за кожен під'їзд, за кожен поверх. Ми стримуємо ворога і навіть за якесь просування він платить величезну ціну своїм особовим складом. Буквально за день вони (росіяни – 24 Канал) втрачають до 100 осіб. Уявіть, які "м'ясні" штурми відбуваються за день лише в цьому місті,

– сказала речниця.

Окрім того, вона також розповіла про ситуацію поблизу міста Часів Яр у Донецькій області. Бобовнікова підкреслила, що зараз загарбники не проводять там активних штурмів, але починають вести розвідку лобовими атаками, які мають на меті виявити слабкі місця в українській обороні.

"Це виглядає доволі жорстко, тому що вони просто біжать на наші позиції. Хто добіг, той вижив і потрапив у полон", – розповіла представниця ОТУ "Луганськ".

За її словами, у напрямку Часового Яру росіяни діють без використання самокатів, але перелазять через канал Сіверський Донець – Донбас і саме таким чином намагаються просочуватися в саме місто.