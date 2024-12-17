За шахту "Центральну" в Торецьку зараз точаться складні бої, – ОТУ "Луганськ"

Російська окупаційна армія не припиняє штурми Торецька на Донеччині. Зокрема зараз жорсткі бої точаться за шахту "Центральну" в місті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю ОТУ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону. Зараз росіяни продовжують атакувати Торецьк, використовуючи артилерію, авіацію та касетні боєприпаси.

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Що зараз відбувається в Торецьку

Анастасія Бобовнікова розповіла, що зараз за шахту "Центральну" в Торецьку точаться складні бої. Вона додала, що шахта – це укріплення, висота, а також навколо неї є терикони.

Зараз ми ведемо бої і не дамо ворогу захопити цю шахту. Так, їх (росіян, – 24 Канал) дуже багато, противник давить постійно і ситуація дуже складна,

– наголосила речниця ОТУ "Луганськ".

Водночас, за її словами, говорити про те, що окупанти зайшли на шахту "Центральну" зараз зарано.

До слова, днями українські пілоти механізованого батальйону "Чорний Ворон" показали жахливі кадри вщент зруйнованого Росією Торецька. Зазначається, що попри важкі погодні умови захисники безперервно проводять розвідку в місті.