Орбан вже розхвилювався: угорська опозиція має діяти, аби отримати владу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан регулярно відзначається нахабними заявами щодо України. Але зараз його починає підтискати тамтешня опозиція.

Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа, зауваживши, що Орбан опинився у досить тривожній для нього ситуації. Опозицію зараз більше підтримують, ніж партію чинного прем'єр-міністра.

До теми Зеленський нагадав Орбану, що НАТО не повинно було розширюватися на Угорщину

Що відбувається в Угорщині

Як наголосив Томпа, Орбан має найсильнішого за останні 15 років конкурента. Це – Петер Мадяр з партією "Тиса". Згідно з останніми даними різних соціологічних опитувань "Тиса" випереджає партію Орбана "Фідес" на 6-7%. Але варто розуміти, що парламентські вибори в Угорщині відбудуться аж у 2026 році.

Орбан разом з "Фідес" зараз робить усе можливе, аби дискредитувати свого конкурента. Однак в чинного прем'єра і своїх проблем багато. Нещодавно у його сім'ї знайшли незадекларований замок часів Австро-Угорщини, який записаний на його батька.

Це мало б вдарити по підтримці Орбана. Але варто розуміти, що у нього є своє стале ядро підтримки.

У нього є свої "ядерні" виборці. Це десь 2 мільйони людей. Переважно провінція, різні маргінали та недалекоглядні люди. Він скупив пенсіонерів. Сьогодні пенсія в Угорщині подекуди вища, ніж зарплата інженера, лікаря чи вчителя,

– зазначив Томпа.

Опозиція матиме шанси на перемогу на наступних парламентських виборах. Але важливо "мобілізувати" навколо себе молодь та інтелігенцію.

Нагадаємо, нещодавно Орбан нахабно заявив, що "Україна або те, що від неї залишиться" буде буферною зоною між НАТО та Росією. Також він натякнув, що заважатиме Україні вступити в ЄС.