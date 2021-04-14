Ситуація в Україні є в центрі уваги Байдена, – The Washington Post

Останніми тижнями Москва збільшує свою військову присутність на суші і морі біля кордону України, створюючи загрозу вторгнення. Саме це, ймовірно, спонукало лідера США Джо Байдена зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну.

Захід стривожений російськими військами

Байден обговорив з Путіним Україну і запропонував провести саміт обох країн, "щоб обговорити весь спектр питань". За даними видання, саме ситуація в Україні зараз в центрі уваги американського президента.

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Росія вже не вперше несе військову загрозу для України. Однак зараз Захід знову стривожений, адже Росія мобілізує свої військові підрозділи в регіоні. У соцмережах поширюють відео, що демонструють рух російської військової техніки.

Фактично це найбільша концентрація російських збройних сил на кордоні України з 2014 року. Очевидно, що ці війська "не на святковій екскурсії".

Напруга швидко зростає. Накопичення військових сил відбувається на тлі посилення бойових дій на лінії зіткнення в Донецькій області. До того ж за останні кілька тижнів відбулася значна ескалація російської риторики стосовно України.

Державні ЗМІ в Москві поширюють абсурдні звинувачення у тому, що Київ планує ескалацію. Вони розповідають про "другу братовбивчу війну", яка починається в Україні, натякаючи, нібито Росія не має нічого спільного з усім цим,

– заявило видання.

За даними журналістів, якщо Росія відверто вторгнеться в Україну, це стане початком масштабної війни у Східній Європі. Українські сили чинитимуть опір, тому цілком ймовірно, що бої затягнуться.

Як можна пригрозити Росії

Американське видання наголосило, що Захід повинен вдаватися до рішучих дій. Росію можна покарати виключивши її з міжнародної платіжної системи. Якби це сталося, навіть Китай не зміг би врятувати російську економіку.

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У діях Москви немає логіки

У таких агресивних діях Кремля немає логіки. Видання зазначає, що, можливо, Москва намагається повторити сценарій 2014 – 2015 років. Тоді вона використовувала значні військові ресурси, щоб почати політичні переговори і отримати поступки.

Так сталося з Мінськом домовленостями, адже Україна тоді не мала багато можливостей, щоб використовувати переговори у свою користь.

Відносини між Москвою і Вашингтоном, Брюсселем і Києвом – на межі. Згодом можна буде побачити, як Путін відреагує на заклики Байдена про деескалацію. Російському президентові точно не сподобалося те, що Байден назвав його вбивцею,

– підкреслило видання.

За даними The Washington Post, відносини Брюсселя і Москви критично загострилися. Це сталося після принизливого ставлення міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до головного дипломата ЄС Жозепа Борреля під час візиту в Москву.

Відносини Кремля з Києвом ще більше погіршилися, оскільки президент Володимир Зеленський почав "наступ" на проросійські політичні сили.

Кремль, ймовірно, вирішив, що зараз настав час зробити певну "корекцію" ситуації з Україною, адже провокації працювали і раніше. Однак Росія ризикує зіткнутися з єдиним і надійним західним дипломатичним фронтом.

Видання наголосило, що Путін повинен розуміти, що в разі подальшої агресії проти України будуть серйозні наслідки. Агресія Кремля в Україні – вирішальний тест для США і Європи, адже від цього залежить безпека і стабільність усього материка.