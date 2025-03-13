Останнє джерело критично обміліло: влітку Маріуполь може взагалі залишитися без питної води

Вже цього літа Маріуполь та вся приазовська частина Донецької області можуть залишитись без питної води. Останнє джерело майже обміліло, але окупаційну владу ця проблема не хвилює.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що без централізованого постачання забезпечити місто водою неможливо. Проблема з нестачею води почалась ще на початку повномасштабного вторгнення.

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Проблема з водою – катастрофічна

За словами керівника Центру вивчення окупації, проблема з водою в Маріуполі досягла катастрофічного рівня. Старокримське водосховище – єдине місце, яке забезпечує водою централізоване водопостачання в Маріуполі.

Там просто критичне обміління. Лише за зиму втратили близько 7 – 8 метрів, тобто рівня води. Це шалені темпи, крім того, наступила весна. Це призведе до того, що влітку в Маріуполі просто не буде води,

– наголосив Андрющенко.

Поновити ж постачання води не вийде, адже водосховище було останнім джерелом питної води в Маріуполі. Залишається чекати, що російська окупаційна влада буде з цим робити. Адже забезпечити водою місто, в якому проживає приблизно 200 тисяч осіб без централізованого забезпечення неможливо.

Він додав, що проблема почалась ще у 2022 році, особливо після підриву Каховської ГЕС. Ситуація погіршувалась, але окупанти нічого не робили. Під загрозою, крім Маріуполя, тепер є вся приазовська частина Донецької області.