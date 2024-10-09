Росіяни застосовують нову тактику у Вовчанську: як ЗСУ перешкоджають окупантам

У районі Вовчанська спостерігається напружена ситуація. Російські війська застосовують нову тактику та ведуть розвідку за допомогою дронів.

На зараз ситуація напружена, але контрольована. Про це повідомив головний сержант 4-го загону 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ Андрій Крижанівський в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Про ситуацію у Вовчанську

Противник застосовує тактику малих підрозділів. Окрім цього, веде розвідку за допомогою дронів, застосовує FPV-дрони та артилерію.

Завдяки спільним зусиллям підрозділів та БпЛА українській армії вдається спостерігати противника на підходах та перешкоджати йому.

Противник застосовує велику кількість живої сили та бронетехніки. Але за рахунок злагоджених дій наших підрозділів ми їх виявляємо на підступах, знищуємо, не даючи їм навіть пройти зайвий метр на нашу землю,

– розповідає Андрій Крижанівський.

Головний сержант 4-го загону 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ також повідомив, що бійці стійко тримають оборону і продовжують вести бій із ворогом. Проте підрозділ потребує більше засобів РЕБу, розвідувальних дронів, FPV-дронів та бронетехніки для безпечного вивезення особового складу до місця дислокації.