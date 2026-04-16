Звільнили частину вулиць Вовчанська та ліквідували чимало окупантів: ситуація на Харківщині

Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка повернули під контроль частину вулиць у Вовчанську, які окупував ворог. Водночас спецбатальйон "Шквал" ліквідував російську піхоту.

Про це командир роти 57-ї бригади Олег Крижанівський розповів у етері Суспільного.

Яка ситуація нині у Вовчанську?

Військові спецбатальйону "Шквал" ліквідували значну кількість ворожої піхоти, які намагались проникнути на українські позиції – це суттєво вплинуло на їхнє просування.

Серед успішних операцій також можна назвати безпечну заміну особового складу на полі бою. Ми намагаємось здійснювати заміну військових на передовій, якомога частіше, якщо дозволяє ситуація,

– сказав Крижанівський.

За словами військового, станом на квітень 2026 року СОУ змогли стабілізувати ситуацію у Вовчанську та лісових масивах на захід від міста. Це сталось завдяки облаштуванню додаткових рубежів оборони та формуванню багаторівневої системи стримування.

Водночас ворожі підрозділи продовжують здійснювати спроби проникнення малими групами.

Раніше, 19 березня, начальник пресслужби бригади Форпост Роман Коссе повідомив про плани Росії на Харківщині. Ворожі війська хотіли обійти місто Вовчанськ та прорвати кордон у ділянці, де наземних бойових дій іще не було.

Тоді як речник Угрупування об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов 22 березня заявив, що ворог перегруповується й попри невдалі атаки продовжує наступати на Харківському напрямку.

