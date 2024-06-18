Знаємо, хто там і скільки їх, – у ЗСУ розповіли про ситуацію з росіянами на заводі у Вовчанську

У Вовчанську у Харківській області росіян взяли в оточення в районі агрегатного заводу. Водночас ЗСУ відомо, скільки окупантів перебуває на заводі й хто саме там є.

Про це в етері телемаратону розповів командир зведеного підрозділу 153 бригади ЗСУ Назарій Кішак. Він також зазначив, що наші військові мають успіхи з контратаками на півночі Харківської області, передає 24 Канал.

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Що зараз відбувається у Вовчанську з рухом росіян

Кішак розповів, що конкретно із ситуацією агрегатного заводу у Вовчанську наші захисники володіють обстановкою, хто з окупантів заїхав туди, й у якій чисельності.

Тому розвідка працює, Сили оборони працюють, і ми маємо повну всю інформацію про противника,

– наголосив командир.

Він також підкреслив, що противник зараз на цьому напрямку застосовує єдину тактику. Це обстріли з артилерії, РСЗВ і мінометів, а також застосування КАБів у великій кількості.

"Це єдина їхня тактика, яку вони застосовують у будь-якому бою. Тому піхота, хоча в них вона є в декілька разів більша, ніж у нас, але де противник не може зайти у пішому порядку, він застосовує просто вогневі засоби впливу", – сказав Кішак.

Командир зведеного підрозділу 153 бригади ЗСУ також зауважив, що за допомогою КАБів росіяни просто рівняють все що є. Але наші воїни, за словами військового, знаходять можливість жити у прифронтових населених пунктах, окопуються і відповідно продовжують захищати нашу землю.

Кішак також розповів, що на півночі Харківської області є ще два напрямки, де успішно проведені атаки, і наші сили зайняли позиції. Але це з часом опублікують відповідні органи.

За словами військового, противнику перебито логістику, постачання боєприпасів частково контролюється Силами оборони. А будь-яка правильна контратака з нашої сторони – це вже мінус у противника.