Ворогу вдалося зруйнувати Вугледар і рухатися у фланг, – ЦПД

Російські армії вдалося зруйнувати місто Вугледар у Донецькій області. Тепер ворог рухається до населеного пункту з флангів.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

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Керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що раніше Вугледар було зручно обороняти, адже воно розташоване на висоті.

Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг, – пояснив лейтенант.

Андрій Коваленко підкреслив, що керовані авіаційні бомби та авіація – це єдине, що дозволяє ворожій піхоті рухатися.

До слова, у Генеральному штабі ЗСУ у звіті 24 вересня розповіли, що на Времівському напрямку неподалік Павлівки та Вугледара Донецької області противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції. Однак усі їх відбили наші захисники.

Раніше аналітики Deep State повідомляли, що російська армія намагається оточити Вугледар у Донецькій області. Там наголошували, що ситуація довкола міста погіршилася, адже відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, котрі не змогли впоратися з натиском ворога. Штурмовий батальйон через це змушений був розширити смугу району оборони.