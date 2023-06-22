Росія звикла підіймати ставки, – Веніславський про шантаж щодо ЗАЕС та "Кримського титану"

Росія зазнає невдач на фронті, а тому може вдатися до звичного шантажу. Існує загроза підриву Запорізької АЕС та заводу "Кримський титан".

Про це 24 Каналу сказав член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, після підриву Каховської ГЕС не можна виключати найгірший сценарій розвитку подій.

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"Ми бачимо, що ворог не зупиняється перед будь-якими актами тероризму і геноциду проти українського народу. Росія звикла підіймати ставки і використовувати мову погроз", – зазначив Веніславський.

Україна потребує підтримки Заходу

Оскільки ядерні погрози Росії стосуються не лише України, а й інших країн, важлива їхня згуртованість. Світ повинен продемонструвати стійкість до шантажу країни-агресорки, яка може вдатися до провокацій не лише на ЗАЕС.

Так, останніми тижнями нагнітається ситуація і на заводі "Кримський титан". Підрив цього підприємства може також загрожувати тривалими наслідками для екології.

Шантаж Росії: основне

Підрив окупантами Каховської ГЕС унеможливив нормальний доступ води до охолоджувачів на Запорізькій АЕС. До того ж начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували один з охолоджувачів.

Непроста ситуація залишається на "Кримському титані" в окупованому Армянську. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що росіяни готують провокацію на заводі, щоб звинуватити ЗСУ в екологічному тероризмі. У разі теракту можуть постраждати Крим, ще сім областей України, Туреччина, Росія.

Як відомо, Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Відповідний документ підписали міністри оборони двох країн.

Ukrainian Chemical Products (раніше "Кримський титан") – підприємство з виробництва титанової продукції, розташоване в окупованому Армянську. Вночі проти 24 серпня 2018 року через російські обстріли стався викид хімічної речовини із заводу, і ситуація в місті вийшла за межі норми. Надалі підприємство може становити екологічну катастрофу, зокрема, для Херсонської області.