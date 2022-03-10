Ситуація загалом небезпечна, – ОП про захоплення окупантами Чорнобиля

Ситуація у Чорнобилі загалом є небезпечною. Через дії окупантів припинили стабільне енергопостачання об'єктів, які без електрики залишатись не можуть.

Це загроза для всієї Європи і навіть для Росії – розповів 24 каналу радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо Люди 14 днів у полоні на ЧАЕС, але не хочуть звідти йти, бо буде біда, – глава "Енергоатому"

Росіяни воюють як в Середньовіччі

Політик зазначив: якщо росіяни розпочали війну за підкорення сусідів у дусі воєн Середньовіччя, то тут абсолютно немає місця сучасній науці чи інфраструктурі.

Тож не дивно, що вони стріляють по атомних блоках, ведуть бої на майданчиках ядерних об'єктів, ламають енергопостачання. Всі ці об'єкти їм не зрозумілі і можуть бути використані як об'єкти шантажу,

– наголосив Подоляк.

Ніхто не знає, що відбувається на ЧАЕС

МАГАТЕ перестало отримувати обов'язкові дані з моніторингової системи безпеки. Радник відзначив, раніше у світової спільноти під рукою завжди була картинка того, що відбувається на ЧАЕС, а тепер ніхто не розуміє, що там.

Світ має посилити тиск

За словами Подоляка, світ має набагато сильніше тиснути на Росію, аби буквально "видавити окупантів з України".

"Чим довше російські війська перебувають на території нашої країни, тим більше, ці люди із Середньовіччя створять проблем для всіх у Європі та для себе", – додав політик.

Що треба знати про захоплення АЕС

Окупанти захопили Чорнобильську АЕС ще 24 лютого.

Там немає енергоживлення, яке необхідне для охолодження відпрацьованого ядерного палива. Тому може трапитися витік радіації.

Персонал вже другий тиждень тримають у заручниках, вони працюють під автоматами російських загарбників.



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