У колаборантів посилюється бажання евакуації, – місцевий депутат про ситуацію на Запоріжжі

Збройні Сили України регулярно завдають ударів по військових цілях на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Серед місцевих зрадників ширяться евакуаційні настрої.

Про це 24 Каналу заявив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він додав, що на успіхи ЗСУ росіяни відповідають обстрілами цивільного населення.

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"Бавовна" продовжується

За його словами, за останній тиждень в Мелітополі чи не щодня гриміли вибухи. Збройні Сили України завдають удари по військових цілях окупанта в місті та околицях. Головними цілями залишаються скупчення ворожої техніки, як на аеродромі чи в депо, або ж скупчення особового складу, як в училищі.

"Звісно вони будуть тримати Мелітополь довше, ніж інші міста на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя. Але ми бачимо, що у них вже поширюються ідеї про евакуацію. Знищується техніка, особовий склад і колаборанти починають розуміти, що вони є живими мішенями. Найважливіше, що після року війни інтенсивність ліквідації зрадників не зменшується. Тому й виникають всілякі укази так званих очільників місцевих органів влади про евакуацію", – заявив Ашурбеков.

Він додав, що окупанти перейшли до оборони, але інтенсивність артилерійських обстрілів зростає. Лише вчора вночі було завдано сумарно 100 артилерійських ударів по Оріхову, Гуляйполю та інших прифронтових містах.

Як тільки успіхи ЗСУ зростають, то одразу ворог вдається до тактики обстрілів цивільної інфраструктури,

– наголосив Ашурбеков.

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