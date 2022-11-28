Росіяни втрачають віру у здатність армії втримати окуповану частину Запорізької області, – ISW

Російський інформаційний простір потрохи починає втрачати віру у здатність російських військ утримувати ключові райони на заході Запорізької області. Ймовірно, таким чином пропагандисти створюють нові довгострокові інформаційні умови для виведення російських військ із цього району.

Російські блогери нещодавно заявили, що українські сили готуються повернути собі Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Також ворожі телеграм-канали, які пов'язані з ПВК "Вагнера", поширюють інформацію про те, що нібито російські війська готуються залишити ЗАЕС найближчим часом.

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В Енергоатомі заявили, що окупанти можуть готуватися покинути ЗАЕС

Глава українського агентства з атомної енергії "Енергоатом" 26 листопада заявив, що російські війська можуть готуватися залишити ЗАЕС.

На його думку, першою ознакою цих приготувань є "російські публікації", проте які саме – він не вказав. Можливо, він про дискурс в соціальних мережах, де анонімні коментатори (можливо, боти) пропонують Росії передати управління ЗАЕС перед МАГАТЕ.

Що може відбуватися насправді

Хоча ISW не бачить жодних свідчень українського контрнаступу в Запорізькій області, який міг би загрожувати російським позиціям в Енергодарі або Мелітополі, експерти зауважили, що цей дискурс поєднується з послідовною ниткою російських блогерів, окупаційних чиновників і заяв державних ЗМІ про концентрацію українських сил уздовж цієї осі.

Тобто ця риторика може готувати інформаційний простір для ймовірного виведення російських військ, незалежно від того, чи справді вони це планують. Часті заяви російських офіційних осіб про те, що українські сили продовжують обстрілювати ЗАЕС, також можуть готувати російську аудиторію до відступу.

ISW не пропонує прогнозу майбутніх українських операцій та не дає оцінки українських можливостей для проведення контрнаступальних операцій, про які йшлося вище. Російські військові, однак, явно вважають український контрнаступ через Дніпро та/або через Кінбурнську косу можливим та дуже небезпечним,

– заявили в ISW.

Росія доклала та докладає великих зусиль, щоб втримати захоплені території на лівому березі Дніпра. Але їхня система оборони має багато вразливих місць і українці вже неодноразово продемонстрували, що вони можуть це використати.

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