Ситуація на Запорізькій АЕС: пожежників допустили гасити вогонь
Джерело:ДСНС
Російські окупанти створюють загрозу чи не всьому світу, намагаючись захопити найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Під час обстрілів першого енергоблоку сталась пожежа.
На щастя, до гасіння допустили пожежників. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
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Що відбувається на станції
Там іде бій, повідомляють, що на станцію вдерлись кадирівці і хочуть її захопити, щоб Путін міг шантажувати Європу.
МАГАТЕ вже зв'язується з керівництвом нашої держави, щоб вияснити ситуацію.
Рятувальники запевняють, що протипожежний стан на ЗАЕС в межах норми. Загорання сталося за територією АЕС в учбово-тренувальному корпусі.
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