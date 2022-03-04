Ситуація на Запорізькій АЕС: пожежників допустили гасити вогонь

Російські окупанти створюють загрозу чи не всьому світу, намагаючись захопити найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Під час обстрілів першого енергоблоку сталась пожежа.

На щастя, до гасіння допустили пожежників. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

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Що відбувається на станції

Там іде бій, повідомляють, що на станцію вдерлись кадирівці і хочуть її захопити, щоб Путін міг шантажувати Європу.

МАГАТЕ вже зв'язується з керівництвом нашої держави, щоб вияснити ситуацію.

Рятувальники запевняють, що протипожежний стан на ЗАЕС в межах норми. Загорання сталося за територією АЕС в учбово-тренувальному корпусі.





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