Під Мелітополем знищили 2 казарми окупантів, – Федоров

Українські захисники продовжують влучно бити по окупантах на тимчасово окупованих населених пунктах на півночі та північному сході Запорізької області.

Лише за останні 45 днів на Запоріжжі поранили та знищили близько тисячі окупантів. Про це мер міста Іван Федоров розповів під час телемарафону "Єдині новини", пише 24 канал.

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Успіхи ЗСУ на Запоріжжі

Тільки за останні 5 днів українські воїни знешкодили ворожі військові бази в Інженерному, Пологах, Токмаку, Басані, Михайлівці, Чернігівці, у Василівському районі, поблизу Енергодара та у Мелітополі.

Згідно з даними Генштабу, у сукупності поранено близько 1 000 російських загарбників та знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Зокрема в ніч на 1 грудня наші воїни знищили 2 казарми окупантів: захоплені школу у селі Ясне та будинок культури у селищі Мирне. Втрати ворога ще уточнюються.

У Токмаку ліквідували начальника окупаційної "поліції"

За словами Івана Федорова, на концерт до Кобзона відправився так званий начальник окупаційної "поліції" Токмака і Токмакського району Олексій Кошель.

Тож завдяки нашим Збройним Силам та силам спротиву земля горить під ногами і окупантів, і колаборантів. І буде горіти, доки ворог не покине нашу землю,

– наголосив Федоров.

Вчора під Мелітополем розцвіла "бавовна"

Вчора, 30 листопада, ЗСУ завдали потужного удару по позиціях ворога у селищі Мирне Мелітопольського району.

"Бавовна" була настільки потужною, що її чули мешканці області за 30 кілометрів до місця вибуху.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров уточнив, що вибух стався у клубі, де поселили "мобіків".

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