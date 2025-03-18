Окупанти активізувалися на Запоріжжі: тривають бої за П'ятихатки та Малі Щербаки, – DeepState

Російська армія останнім часом активізувалася на Запорізькому напрямку. Тривають бої за П'ятихатки та Малі Щербаки.

Ситуація на деяких ділянках є складною. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Росіяни активно штурмують Запорізький напрямок

Росіяни з початку березня роблять спроби прорвати лінію П'ятихатки – Малі Щербаки.

У перших числах березня 108 ДШП Росії після поповнення розпочав штурмові дії на позиції Сил Оборони в районі Малих Щербаків, але через погану взаємодію нашого підрозділу, який там стоїть, було важко зрозуміти куди і на скільки просунувся ворог,

– розповіли аналітики DeepState.

Пізніше з'явилася інформація про штурмові дії цього російського підрозділу на П'ятихатки. Були опубліковані кадри, на яких видно зачистку південно-східної околиці села.

Штурмові дії та спроби росіян досі тривають.

Наразі ворога фіксували також і в районі Степового. Там він намагається вийти та закріпитися на автодорозі.

ЗСУ стримують його артилерією та іншими засобами вогневого ураження, але окупантам таки вдалося наблизитися до траси.

"Тривають атаки малих піхотних груп і на Малі Щербаки, але ситуація там уточнюється. Відомо, що з півдня села ворог мав успіх і закріплюється в посадках. Бої тривають", – додали аналітики.

Що кажуть у Запорізькій ОВА про ситуацію на фронті

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону підтвердив, що за останні півтора місяця росіяни почали більш активно себе поводити на Запорізькій лінії фронту.

Ситуація на деяких ділянках є складною.

Якщо ворогу вдалося щось зайняти, то це суто квадратні метри ґрунту, точно не населені пункти. Але на сьогодні жодного підтвердження, що ворог зайняв ці населені пункти немає і не буде,

– сказав Федоров.

Він додав, що населені пункти Степове, Щербаки та Малі Щербаки є сірою зоною уже три роки. Там майже не залишилося будинків, адже все знаходиться під постійним ворожим вогнем.