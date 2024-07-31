Росіяни активізувалися біля Гуляйполя: полковник запасу припустив задум ворога

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках Запорізької області окупанти намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Російська армія перекидає значну кількість військ біля Пологів, аби завдати удару у напрямку Гуляйполя. Цей населений пункт є важливим логістичним пунктом для ЗСУ, там прокладений рокадний шлях.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що для переміщення своїх солдатів російська армія використовує залізницю. З його слів, її запустили з Ростова в бік Мелітополя через Волноваху, Маріуполь, Бердянськ, Комиш-Зорю.

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Ціль окупантів – відрізати рокадну дорогу

Як в районі Покровська (Донецька область), так і Гуляйполя (Запорізька область), проходять рокадні дороги – це шляхи вздовж лінії фронту. Рокади становлять основу військових комунікацій, мають стратегічне й оперативне значення.

Там рокадна дорога, з Запоріжжя в бік Гуляйполя і далі в бік Донецька через Курахове. Росіяни намагаються вийти на неї, але це не значить, що їм це вдається. Там зібрана доволі велика кількість російських військ, це район Полог, але її недостатньо, аби перерізати дорогу. Однак росіяни однозначно будуть старатися це зробити,

– запевнив Світан.

В Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 31 липня відбулось 5 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.