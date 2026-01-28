"У відповідь був сміх": голова Деснянської РДА сказав, чи готувався Київ до блекаутів

Внаслідок російських масованих обстрілів по українській енергетиці ситуація в Києві залишається чи не найскладнішою. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов зазначив, що столиця не підготувалась до можливих блекаутів.

Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "NV".

Яка ситуація зі світлом на Київщині?

За словами очільника району, у Києві фактично не було реальної підготовки до блекаутів чи перебоїв у теплопостачанні.

Перший раз слово "блекаут" я почув у 2022 році й одразу почав готуватися як громадянин. Але коли вже став головою району й почав питати, як місто готується до зими, у відповідь був сміх,

– заявив Бахматов.

Він пояснив, що у столиці не розвивали розосереджену альтернативну генерацію, через що Київ залишався критично залежним від великих енергетичних об'єктів.

Для порівняння очільник РДА навів приклад Житомира. Там ще з 2018 року будують міні-ТЕЦ, яка нині забезпечує альтернативним теплопостачанням близько 45% усього міста. За його словами, попри значно більший бюджет столиці, а це понад 100 мільярдів гривень, такої підготовки досягти не вдалось.

Бахматов наголосив, що десятки невеликих котелень чи хоча б часткова альтернативна генерація могли б дозволити уникнути масового замерзання інфраструктури під час складної ситуації в енергосистемі Києва.

У якому районі столиці ситуація найскладніша?