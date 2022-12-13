В Одеській ОВА пояснили, чому в містян по кілька діб може не бути світла

На Одещині зберігається складна ситуація з електропостачанням. Місцеві мешканці змушені обходитися без світла подекуди навіть по кілька діб.

Усе це наслідки влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури 10 грудня. Тоді було завдано серйозніших руйнувань, аніж під час масованої атаки 5 грудня. Про це 24 каналу розказав речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Зверніть увагу Не лише світло: в Одесі почалися ще й проблеми з водою

На Одещині діють аварійні та екстрені відключення

Він зауважив, що якщо після удару без світла залишилися понад 1,5 мільйона жителів області, то вже за добу їхня кількість зменшилась до 300 тисяч.

"Зараз ця цифра коливається, звичайно, тому що аварія доволі таки значна. Але енергетики роблять все можливе, щоб відновити енергопостачання", – пояснив Братчук.

Він додав, що справді є випадки, коли люди не мають електрики по кілька діб. Зараз цю інформацію перевіряють, але в переважній більшості випадків – це аварійні вимкнення, і понад 200 аварійних бригад на Одещині намагаються якомога скоріше владнати це.

Сергій Братчук розповів про ситуацію зі світлом в Одеській області: дивіться відео

Важливо розуміти, що про планові відключення електрики за графіком у регіоні наразі, на жаль, мова не йде. Усі відключення – аварійні та екстрені. Утім, забезпечення електрикою критичної інфраструктури та звичайних споживачів залишається в пріоритеті.

Саме тому абонентам за можливості намагаються подавати електроенергію хоча б на кілька годин на добу. Через це графіки відрізняються, світло вмикають у різний час – комусь уночі, комусь вдень.

Це некомфортно, неприємно, але це війна, це треба розуміти. Закликаю подякувати нашим енергетикам, тому що вони просто герої, титани енергетичного фронту,

– підкреслив речник ОВА.

Відновлення електропостачання не афішуватимуть