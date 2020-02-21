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      Ситуація на Донбасі: бойовики вкотре вдарили з забороненої зброї

      - Читать новость на русском
      Війна на Донбасі - новини: бойовики застосували заборонені міномети / ru.slovoidilo.ua

      Проросійські бойовики на Донбасі протягом 20 лютого 10 разів обстріляли позиції українських військових. Задля обстрілів окупанти застосували заборонену мінськими угодами зброю. На щастя, обійшлося без втрат.

      Зауважимо, що російські окупаційні війська вели вогонь по позиціях бійців ООС із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі:

      • поруч з Новомихайлівкою окупанти били з міномета калібру 120 міліметрів, з озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Пищевика – з 82-міліметрвоого міномета, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік від Павлополя – з міномета калібру 82 міліметри та з великокаліберного кулемета;
      • в районі Мар’їнки – з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
      • поруч з Лебединським – з 82-міліметрового міномета, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік від Старогнатівки – з підствольного гранатомета і стрілецької зброї;
      • неподалік від Новозванівки – з міномета калібру 120 міліметрів та станкового протитанкового гранатомета.

      З початком доби 21 лютого російські окупаційні війська 4 рази обстріляли позиції українських військових:

      • поруч з Красногорівкою – з міномета калібру 120 міліметрів;
      • у районі Оріхового – зі 120-міліметрового міномета і станкового протитанкового гранатомета;
      • неподалік від Павлополя – з міномета калібру 82 міліметри та з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • поблизу Лебединського – з міномета калібру 82 міліметри.

      Від початку доби 21 лютого Україна втрат не зазнала.

      Читайте також: Бойовики повернули Україні тіло військового Хітайлова, вбитого на Луганщині

      карта окупованого Донбасу мапа ОРДЛО окуповані територій Донбасу на карті
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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