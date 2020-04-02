Ситуація на ринках: чи дотримуються вимог у Харкові

Напередодні Кабмін дозволив ринкам працювати, але за умови, що вони дотримуватимуться правил карантину. Відтак, в черзі між покупцями має бути відстань щонайменше 1 метр, а увесь персонал має бути в масках та рукавичках. Чи дотримуються правил на ринках Харкова – дізнавались кореспонденти 24 каналу.

Центральний ринок Харкова – один із найбільших і найстаріших торговельних майданчиків міста. Всі непродуктові бокси закриті, а на продуктових прилавках продавців стало менше, тому що зменшилась кількість покупців.

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Працівники ринку – у масках та рукавичках, окремо на прилавках є антисептики. Окрім того, ряди розмежували синьою стрічкою, щоб люди перебували на відстані 1 – 1,5 метра одне від одного.



Харківський ринок / Фото 24 канал

На початку кожного дня продавцям вимірюють температуру і опитують про стан здоров'я. Прибирання теж стало ретельнішим – територію дезінфікують.

Зранку ми протираємо всі прилавки, поручні, дверні ручки. Ввечері також витираємо поверхні, скло, двері. Все миємо, дезінфікуємо,

– розповіла прибиральниця ринку Тетяна.

Всі непродуктові ринки мерія Харкова закрила ще 18 березня 2020 року. Відтоді правила щодо роботи на ринку стали жорсткішими.



На ринку дезінфікують всі прилавки, відвідувачі перебувають на відстані 1,5 одне від одного / Фото 24 канал



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу