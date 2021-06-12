На ситуацію з формою збірної тисне контракт між УЄФА та "Газпромом", – ЗМІ

Заборона УЄФА на використання напису "Героям слава!" на формі збірної України на Євро-2020 може бути пов'язана з контрактом Європейського футбольного союзу та "Газпрому". Згідно з договором, російська компанія стала спонсором турнірів УЄФА.

Що відомо про співпрацю УЄФА та "Газопрому"

УЄФА та "Газпром" ще 19 травня заявили, що домовились про спонсорство турнірів УЄФА для збірних. Тож тепер концерн має партнерські права на Євро-2020, пише німецьке видання.

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В УЄФА відмовились назвати виданню суму, яку виділяє "Газпром" пославшись на конфіденційність. Водночас видання пише, що мовиться про щонайменше 50 мільйонів євро.

Те, як гроші Росії впливають на рішення європейських футбольних функціонерів, є зрозумілим з історії з українськими футболками,

– мовиться у повідомленні.

Реакція Мельника

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що скарга Росії на форму нашої збірної на тлі спонсорської угоди з "Газпромом" не є збігом.

"Той факт, що УЄФА задовольняє російську скаргу щодо української національної форми буквально через декілька днів після укладення спонсорської угоди між Європейським футбольним союзом і концерном Газпром, є більш ніж підозрілим", – сказав дипломат.

Він наголосив, що за допомогою "Газпрому" президент Росії Володимир Путін укотре веде гібридну війну, щоб розколоти Європу.

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