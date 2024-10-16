Росіяни пішли ва-банк, – комбат "Свободи" сказав, що змінилося у ворога

Якщо раніше на Сіверському напрямку воювали здебільшого російські штурмовики, маючи відповідну підготовку, то зараз там в полон українських сил оборони потрапляють зв’язківці, водії та навіть працівники штабів. Російське командування збирає сили звідусіль та відправляє атакувати українські позиції.

Про це в етері 24 Каналу розповів командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, зазначивши, що нині суттєво полегшився процес взяття російських військових у полон.

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Ворог йде в бій з останніх сил

Противник нині кидає в бій своїх вояк на останньому подиху, знесилених, аби тільки намагатися тримати ЗСУ в тонусі, щоб зберігалась загроза російського наступу. Зі слів Кузика, на полі бою бачать не просто непідготовлених, а всіх підряд, кого російському командуванню вдалося піймали.

Вони зараз збирають увесь шлак, кидають його на наші позиції. Я роблю висновки, що росіяни пішли ва-банк. Є ще якийсь певний період, можливо, він пов'язаний з датою президентських виборів у США, чи перемовин, чи надходженням до них іноземного поповнення, чи внутрішніх резервів,

– припустив Кузик.

Взяти російських військових у полон стало легше

Командир батальйону "Свобода" поділився, що за останні 2 тижні спостерігає позитивну динаміку, про яку йому розповідають і його побратими з інших ділянок фронту. Найнижчий прошарок російських військових починає боятися штурмувати. Збільшилась кількість охочих здатися в полон.

"Був випадок, коли ми затиснули ворожу позицію, пропонували росіянам здатися і чули у відповідь, що вони не здаються, вони тримали гранату над головою, можливо, їх тоді залякувало їхнє командування. Потім стало з цим легше, треба було завдати удару, поранити, тоді противник здавався у полон. Зараз, якщо російські військові відчувають реальну небезпеку, то кидають автомат і виходять з піднятими руками", – розповів Кузик.

Противник створює дерев'яні макети засобів спостереження

Військовослужбовець наголосив, що триває планомірна геройська робота української піхоти на тлі неймовірних загроз, обстрілів артилерії, КАБами, постійних штурмів ворога. Він також зазначив, що регулярно виїжджає на фронт ворожий "Сонцепьок".

Українські захисники продовжують знищувати системи спостереження противника – "Муром". Росіяни роблять висновки й створюють фальшиві копії цих систем.

Ми побачили дерев'яний макет системи і хочемо на прикладі схожої ситуації за часів Другої світової війни скинути туди їм дерев’яну гранату. Коли німці вирішили збудувати фальшивий аеродром, аби відвернути ескадрилью Великої Британії та заманити зенітників у протиповітряну пастку, то британська розвідка про це дізналася, відправила свій літак, який скинув на аеродром дерев'яну бомбу, бо там стояли дерев'яні макети літаків,

– озвучив Кузик.

Загалом, зі слів командира батальйону "Свобода", ситуація на Сіверському напрямку складна, але контрольована. В Генштабі прозвітували, що за минулу добу зафіксовано 171 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 65 авіаударів, зокрема скинув 130 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 169 — із реактивних систем залпового вогню.