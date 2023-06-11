"Сів і погнав": у Києві пасажири накинулись на хлопця, який перевозив велосипед у тролейбусі

11 червня 2023, 20:24
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У Києві стався скандал між підлітком та пасажирами тролейбуса. Хлопець перевозив велосипед і це явно не сподобалося деяким жителям столиці, тому вони його зацькували.

Відповідне відео опублікували у місцевих телеграм-каналах. Відомо, що конфлікт відбувся у Деснянському районі столиці, передає 24 Канал.

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Пасажири загнобили підлітка

Пасажири тролейбуса накинулись на хлопця, який перевозив свій велосипед і буцімто заважав їм. Згодом до цькування долучилась і водійка тролейбуса.

Коли юнак намагався пояснити ситуацію, його заглушили крики невдоволених пасажирів. Хлопцю пояснили, що велосипед можна перевозити у громадському транспорті лише у зібраному вигляді і наказали покинути тролейбус.

Згодом за юнака заступився чоловік, однак його прохання припинити сварку закінчились невдачею. Конфлікт тривав кілька хвилин і хлопця таки змусили вийти з тролейбуса.

Сів на велосипед і погнав,
– крикнули услід пасажири.

У київському тролейбусі стався конфлікт: дивіться відео

У Чехії українську школярку зацькували за національність

  • В одній зі шкіл Чехії дитині з України плюнули в обличчя чеські однокласники через її походження. Крім цього, діти також не приховували свого гарного ставлення до Росії. Вони зазначали, що ця країна краща та сильніша, ніж наша батьківщина.
  • Цей інцидент обурив українську спільноту. Користувачі мережі підтримують дівчинку та засуджують дії школярів.
  • Посольство України в Чехії заявило, що серйозно розглядає випадки булінгу наших громадян, і вже вжило заходів щодо розслідування цих інцидентів.
  • До того ж у представники посольства висловили глибоке занепокоєння цим інцидентом і закликало всіх громадян Чехії до "терпимості, поваги до різноманіття та захисту прав людини". Там також сказали, що такий вчинок не може лишатися непоміченим.

 

Автор: Анна Романюк