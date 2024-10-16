Ворог звіріє й кидає нові сили, – комбат описав ситуацію на Сіверському напрямку

Сили противника стримують українських військових одразу з трьох сторін. Ситуація справді дуже складна, на жаль, сталося так, що деякі фланги залишилися "оголеними".

Були моменти, коли військовим доводилось працювати на 270°. Але як розповів 24 Каналу командир батальйону "Свобода" Петро Кузик, зараз вдалося трохи покращити становище.

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Ворог звіріє і не планує зупинятися

Підрозділи на Сіверському напрямку стоять так званим виступом. Це ускладнює оборону. Якщо працювати від передньої лінії, то це одна справа, а бійцям доводиться "крутитися" і тримати втричі більший периметр, ніж треба.

Логістика також досить важка, шляхи прострілюються, інколи туди доходять ДРГ противника, які доводиться знищувати. Загалом ця ділянка фронту завжди була непростою.

Ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Хоч медійно цей напрямок так часто не звучить, але за наступом окупантів він не відрізняється. Ускладнюється ситуація на будь-якій лінії – те саме одразу відбувається і на Сіверській ділянці. Ба більше, ворог не може пробити її вже другий рік.

Від цього він звіріє, кидає нові сили й намагається за будь-яку ціну "зрізати" цей виступ і покращити тактичне становище. Поки нам вдається стримувати ворога, завдавати йому серйозних уражень,

– розповів командир батальйону "Свобода".

На жаль, Україна також зазнає втрат, ситуація складна, а ворог не планує зупинятися. Окупанти працюють радянськими методами, але вносять елементи, які вивчили, дивлячись на роботу ЗСУ. Тому не можна сказати, що у них противника погана тактика.