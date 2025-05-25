Над окупованим Сіверськодонецьком на День міста майорів синьо-жовтий прапор

Над тимчасово окупованим Сіверськодонецьком замайорів синьо-жовтий прапор. З нагоди дня міста українські воїни підняли стяг як символ його незламності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на підрозділ "Фенікс".

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Привітання Сіверськодонецька з Днем народження

25 травня Сіверськодонецьк, який зараз перебуває під окупацією росіян, святкує 91 річницю з дня заснування. Місто напівзруйноване, життя в ньому зупинилося через прихід "руського миру", але вона все ще незламне та очікує на звільнення.

З нагоди святкової дати прикордонники з підрозділу "Фенікс" підняли над містом синьо-жовтий стяг

Ця акція стала своєрідним нагадуванням про те, що Україна пам'ятає про Сіверськодонецьк.

Пілоти підрозділу "Фенікс" вчергове нагадали містянам про те, що Україна про них пам'ятає, що ми обов'язково повернемо Сіверськодонецьк додому. Як й усі інші тимчасово окуповані міста,

– написали військові.

Український прапор піднявся над Сіверськодонецьком: дивіться відео

Нагадаємо, Росія окупувала Сіверськодонецьк у кінці червня 2022 року. Нині місто залишається зруйнованим та пустим. Загарбники не слідкують за містом та не допомагають жителям, які там залишилися. У більшості будівель в місті залишилися вибиті шибки та зруйновані поверхи.