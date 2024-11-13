Бійці Нацгвардії відбили найбільший штурм Росії на Сіверському напрямку

Бійці Національної гвардії знищили бронетехніку окупантів, відбивши масштабний штурм російської армії на Сіверському напрямку. Водночас наші захисники не втратили жодної позиції.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну гвардію України. За словами українських захисників, ворогу це принесло значні втрати серед техніки та особового складу.

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Бійці відбили масштабний штурм росіян

Один з найбільших і найважчих штурмів, який відбивали бійці 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" Бригади "Рубіж",

– йдеться у повідомленні Нацгвардії.

Там зазначили, що ворог по лінії бойового зіткнення на Сіверському напрямку кинув одночасно і танки, і бронетехніку, і піхоту. Однак, згідно з оприлюдненою інформацією, все ж відповідні дії не принесли противнику успіху.

Відомо, що воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Також повідомили, що окупанти внаслідок цього зазнали великих втрат. Бійці показали кадри відбиття ворожого штурму у мережі.

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До речі, втрати загарбників станом на ранок 13 листопада сягають 1770 осіб, таким чином збільшивши загальну кількість до близько 714380. Також противник втратив 24 танки, 49 бойових броньованих машин і 56 артилерійських систем.