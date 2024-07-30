Суперечка між Польщею та Угорщиною: Сіярто звинуватив Сікорського у брехні

Очільник МЗС Петер Сіярто звинуватив свого польського колегу Радослава Сікорського у брехні на тлі все гострішої дипломатичної суперечки між країнами.

Власне, в МЗС Угорщини заявили, що міністр закордонних справ Польщі "перейшов межу" і збрехав.

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Скандал між Польщею та Угорщиною

В інтерв'ю Visegrad Insight глава МЗС Польщі Сікорський заявив, що його угорський колега Петер Сіярто на міністерській зустрічі Ради ЄС змінив свою думку щодо польської пропозиції провести зустріч міністрів ЄС в Україні.

Сікорський розповів у інтерв'ю, що на останньому засіданні Ради ЄС була дискусія про те, де має відбутися одне із засідань Ради міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі.

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ", – зазначав глава польського МЗС.

Мій польський колега Радослав Сікорський продовжує провокації, до яких я, звісно, міг би звикнути, оскільки ми пліч-о-пліч сидимо в Раді закордонних справ ЄС, однак цього разу він збрехав та перетнув межу, коли заявив, що я захоплено підтримую його безглузду пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ,

– заявив Сіярто.

Сіярто наголосив, що він навпаки відмовився, після того, як було внесено пропозицію, що засідання не відбудеться в Україні.

За його словами, Україна порушує угоду про партнерство з ЄС, ставлячи під загрозу безпеку енергопостачання.

Він додав, що Угорщина продовжує шукати правові та технічні рішення для забезпечення безперервності поставок нафти, попри заборону транзиту через Україну.