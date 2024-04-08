У СІЗО помер російський волонтер, який допомагав українцям повертатися додому

У російському СІЗО помер російський волонтер Олександр Демиденко. Він ще з весни 2022 року допомагав українцям повернутись додому.

Син волонтера припустив, що його батько покінчив життя самогубством або не витримало серце. Адже його "психологічно вбивали пів року в СІЗО без побачень із рідними та хоча б книг", пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал сина Демиденка.

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Що відомо про смерть волонтера в СІЗО

Російське видання з посиланням на оточення Демиденка написало, що Демиденко помер у СІЗО ще 5 квітня, проте адвокат волонтера розповів родині та сину про трагедію аж через три дні – 8 квітня.

Олександра Демиденка тримали під вартою ще з середини жовтня 2023 року. Причиною затримання стало те, що нібито в нього вдома знайшли гранату та два підривники. Саме тому проти нього відкрили справу за статтею про незаконний обіг зброї.

Дружина волонтера пояснювала, що він знайшов на прибудинковій території зброю часів Другої світової війни. Сам Олександр Демиденко пояснював, що не встиг передати знахідки поліції.

Які можуть бути причини смерті волонтера

Син Олександра Демиденка написав, що батько міг здійснити самогубство, проте згодом пригадав, що у нього були проблеми з серцем.

Сьогодні (8 квітня – 24 Канал) адвокату повідомили, що батько помер у СІЗО у п'ятницю (5 квітня – 24 Канал). Подробиць не знаємо. Думаю, батько сам наклав на себе руки, тому для такої активної та волелюбної людини думка про ймовірне майбутнє ув'язнення була нестерпна. Його вже психологічно вбивали пів року у СІЗО без побачень із рідними та хоча б книжок,

– заявив син волонтера.

Згодом у другому дописі він пригадав, що у його батька були проблеми з серцем.

"Я забув, що батько скаржився на серце. І він ще 10 років тому пив гліцерин іноді. Можливо, просто не витримав ситуації", – написав син Олег.

Що відомо про затримання та діяльність волонтера

Вперше Олександра Демиденка затримали чеченські росгвардійці 17 жовтня 2023 року в Колотилівці, що у Бєлгородському районі. Саме там діє єдиний відкритий прикордонний перехід із Росії в Україну. У той день волонтер допомагав повернутись додому українці, яка хворіла на онкологію.

Тільки 20 жовтня рідні побачили волонтера. Дружина розповідала, що у той день його привезли додому. Там провели обшук. Чоловіку дозволили сходити в душ. Вже тоді на його тілі були синці. Відомо, що:

тоді його арештували на 10 днів нібито через розпивання алкоголю в громадському місці та відмову від проходження медогляду;

31 жовтня Демиденко вийшов на волю, проте вже наступного дня його знову арештували;

цього разу – на 1 місяць та 19 днів через нібито незаконний обіг зброї.

Згодом син розповідав журналістам, що проти батька порушили справу за статтею про державну зраду. Проте адвокат волонтера спростувала це повідомлення.

Арешт Олександра Демиденка продовжували двічі. Термін останнього арешту мав завершитись 21 квітня. Проте він до цього часу не дожив.

Олександр Демиденко допомагав українським біженцям повертатися в Україну. Зокрема, він приймав у себе вдома, відвозив їх до КПП "Колотилівка – Покровка". Син волонтера заявляв, що батька переслідували за те, що він боровся з корупцією, тобто поборами з біженців на контрольно-пропускному пункті.