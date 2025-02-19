Сизранський НПЗ тимчасово призупинив роботу після атаки дронів: підприємство досі горить

Дрони вночі 19 лютого атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Відомо, що він тимчасово призупинив роботу після атаки БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

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Сизранський НПЗ тимчасово призупинив роботу після атаки БпЛА

Джерела одного з російських пабліків зазначають, що внаслідок нічної атаки БпЛА по Сизранському нафтопереробному заводу пошкоджено установку первинної переробки нафти.

Безпілотник упав на встановлення АВТ-6, після чого сталася пожежа на площі 30 квадратних метрів. Підприємство тимчасово призупинило роботу,

– ідеться в повідомленні телеграм-каналу.



Російський НПЗ тимчасово призупинив роботу / Фото з російського пабліка

Там вказали, що глава Самарської області В'ячеслав Федорищев заявив, що наслідки атаки начебто вже ліквідовано, а "великих ушкоджень" на НПЗ немає. Обійшлося без постраждалих.

Після атаки дронів тимчасово призупиняється робота Сизранського НПЗ: дивіться відео

З огляду на кадри, які публікують місцеві жителі в соцмережах, НПЗ досі горить.

Нагадаємо, що керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що цей завод має потужність переробки 8,9 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його одним із середніх за розмірами НПЗ у Росії.



Його продукція включає паливо, авіаційний гас та бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.



За словами Коваленка, для російської армії НПЗ такого рівня відіграють важливу роль у забезпеченні паливом і це частина логістики військ.