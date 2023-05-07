Варіантів не залишилось: на шоу Скабєєвої вже готові здавати Мелітополь і Маріуполь

У російських пропагандистів уже дуже сильно підгорає від того, що готують окупантам ЗСУ. На шоу у Скабєєвої вже готові віддати Мелітополь і Маріуполь.

Про це повідомляє 24 Канал. А ще там ниють про теракт, мовляв, Україна хотіла пошкодити літак А-50.

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ЗСУ намацують оборону росіян на Запоріжжі

В ефірі російських пропагандистів відверто бояться українського контрнаступу. Хтось із їхніх так званих воєнних кореспондентів розповів, що на Запоріжжі ситуація для росіян – стабільно напружена. ЗСУ намацують оборону окупантів.

ЗСУ намацують оборону щоденно. Не можна говорити, що великими силами, але йде планомірна дія щодо викриття наших оборонних рубежів, по викриттю позицій нашої артилерії. Стали частішими удари по тилах. Це не буде легка прогулянка, нам доведеться дуже важко, будуть важкі іспити, можливі територіальні втрати,

– нив хтось з окупантів.

На шоу Скабєєвої вже готові здавати Мелітополь і Маріуполь: дивіться відео

Скабєєва готова віддати Мелітополь і Маріуполь

На шоу у Скабєєвої говорять про те, що не втратити Мелітополь для росіян буде величезним досягненням. Це зазначає хтось із так званих експертів у студії. Пропагандистка ж хвилюється, що вже ні про які "звільнення" міст Росія не говорить.

Тепер їм важливо втримати бодай те, що є. До того ж вони там говорять, що для мелітопольців краще буде, якщо місто залишиться російським. Цікаво також те, з якими виразами облич вони це обговорюють. Відчуття тотального трауру, хвилювання та тривожності. Як же хочеться побачити всіх цих персонажів на лаві підсудних.

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