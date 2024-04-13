Скабєєва перекрутила слова Зеленського: ведуча 24 Каналу потужно рознесла пропагандистку

Президент України Володимир Зеленський дав два інтерв'ю іноземним виданням, де заявив про підготовку до контрнаступу. Він наголосив, що наша країна надалі буде відвойовувати свої території, але для цього потрібна зброя. На такі заяви одразу відреагували російські пропагандисти.

Крім цього, український очільник зазначив, що контрнаступ буде успішнішим, ніж влітку 2023 року, що не могло не налякати путінський режим. Зокрема "рупор" Кремля Ольга Скабєєва, користуючись звичною практикою, взялася перекручувати слова президента України, передає 24 Канал.

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Що сказала пропагандистка

Традиційно Скабєєва почала переконувати, що влада в Україні незаконна, а в президентському кріслі нібито сидить наркоман. У такі побрехеньки не вірить ніхто, однак пропагандисти чомусь їх продовжують.

Далі Скабєєва перейшла до слів Зеленського, які повністю перекрутила та подала у вигідний для себе спосіб. Вона наполягала, що план контрнаступу полягає в тому, що Україна має просто "повірити в успіх, бо іншої альтернативи нібито нема".

Пропагандистка не зупинялася і ще багато говорила про західну зброю та гроші. Напевно, не може змиритися з тим, що Україну підтримує весь світ, а на Росію тільки накладають нові й нові санкції.

Окремо Скабєєва згадала про болючу для Кремля тему – переговори. Вона здивувалася, чому Україна досі на них не погодилась, вочевидь, "забула" про всі злочини окупантів і тверду позицію України – не сідати за стіл переговорів, поки Росія не виконає всіх умов.

Далі Скабєєва фантазувала про Харків і отримання TAURUS від Німеччини. Вона навіть не заперечувала, що Україна не віддасть Харків, а потім цинічно додала, що місто нібито не має стратегічного значення для України. Щодо зброї, то намагалася заспокоїти росіян, нібито далекобійних ракет нам не дадуть.

Яка ж чорн*рота тв*рина. Коли вона говорить про те, що Харків втратив для нас стратегічне значення, то хочеться завітати до неї в студію і щось зробити. Адже російські окупанти щодня обстрілюють місто, використовують балістику, всі ракети С-300, КАБи, тому не знаю, що робитиме далі Росія, але нам треба захистити Харків. Бо захопити місто ворогу не вдасться, а зруйнувати його – він може,

– прокоментувала ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина.

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