У Скадовськ зайшли окупанти: з міської ради винесли комп'ютери

У місто Скадовськ, що на Херсонщині, зайшли російські загарбники. Вони увірвалися, зокрема, у будівлю мерії.

Мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що відбувалося там зранку 9 березня. Він прийшов у центр міста, де українці організували мирний мітинг.

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Окупанти обікрали мерію Скадовська

Росіяни приїхали до міської ради та інших адміністративних будівель міста. Вони вивели місцевих чиновників у двір, перевірили документи та через деякий час відпустили. Втім, забрали з міської ради більшість комп'ютерів. "Маю на увазі системні блоки", – пояснив Яковлєв. Росіяни відкрили усі кабінети та сейфи у будівлі.

"Спокійно спілкуватися з російськими військовими не зможемо"

За словами Яковлєва, окупанти "попросили" не проводити у Скадовську політичні мітинги. "На сьогодні ми забезпечували громадський порядок, охорону міста, продукти. Якщо сюди зайдуть росіяни, ми не будемо у змозі це робити. І тоді питання безпеки кожного стане також під загрозою. Адже зрозуміло, що ми спокійно не можемо спілкуватися з російськими військовими", – на відео, яке опублікували у ЗМІ, чути лише такі слова мера. Що ще він казав – поки невідомо.

Мер про ситуацію у Скадовську: дивіться відео

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