"Не ховаємо": у ДПСУ різко відповіли на закиди про корупцію

Після хвилі звинувачень у розпилі 23 мільярдів гривень, у Держприкордонслужбі опублікували фото боєприпасів, які вже використовують на фронті. Кажуть, нічого не ховають, а результат бачать і вороги.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу. У ДПС опублікували фото боєприпасів, які, як стверджують у відомстві, були закуплені після гучного скандалу із розпорядженням уряду про передачу 23 мільярдів гривень на закупівлі.

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Прикордонники показали, що закупили за 23 мільярди

"Дивіться! Побачили?" – такими словами у ДПСУ починається допис із зображенням боєприпасів. Прикордонники також різко відповіли на звинувачення у можливих схемах.

Скандал на 23 мільярди: Фото ДПСУ

Надаємо коротку відповідь на закиди про "розпил бабла", "корупційну схему" та "прокладки". Роботу продовжуємо і не ховаємо – бо засоби, які закуповує Держприкордонслужба, українські воїни вже використовують на лінії фронту. А найголовніше – на собі їх добре відчувають російські загарбники,

– заявили у ДПСУ.

У PHU Lechmar у коментарі для 24 Каналу підтвердили, що постачання озброєння в межах контракту на 23 мільярди гривень триває. Представниця компанії Кароліна Сюдила зазначила, що чергова партія вже в Україні.

Сьогодні PHU Lechmar завезли в Україну снаряди калібру 152 та 122 міліметрів, снаряди до реактивних систем залпового вогню та міни 120 калібру. Ця поставка відбулася в рамках контракту на 23 мільярдів і є черговим результатом системної роботи, яку ми ведемо для того, щоб українські військові безперервно отримували сучасні засоби ураження й необхідні боєприпаси. Ми прикладаємо максимум зусиль для своєчасного постачання всього озброєння передбаченого за договором з ДПСУ,

– заявила речниця.

У компанії також підкреслили, що партнерство з Державною прикордонною службою розглядають як внесок у зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, 29 листопада 2024 року уряд ухвалив розпорядження №1191-р про передачу 23 мільярдів гривень від Агенції оборонних закупівель (АОЗ) до Державної прикордонної служби. Ініціатором виступило Міноборони.

Тоді журналіст Юрій Ніколов заявив про можливу аферу: за його даними, кошти можуть піти авансом польській фірмі Lechmar, яка не має власного виробництва та раніше не займалася такими масштабними контрактами.