У бригаді "Рарог" заявили про погрози своїй військовій після сварки з Аліною Михайловою

Між військовослужбовицями 59-ї окремої штурмової бригади та 427-ї окремої бригади безпілотних систем "Рарог" виник публічний конфлікт у соцмережах. Причиною стала суперечка щодо формування нових підрозділів Сил безпілотних систем і розподілу особового складу між бригадами.

В 427 окремій бригаді безпілотних систем "Рарог" заявили про тиск на свою бійчиню після її суперечки з командиркою медичної служби "Ульф" Аліною Михайловою.

Що відомо про публічну суперечку військових у мережі?

Аліна Михайлова відреагувала на допис у Threads про створення нових бригад СБС. Вона зазначила, що для комплектування нових підрозділів військове командування вимагало направляти до них військовослужбовців з інших частин.

У коментарях на це відреагувала військовослужбовиця 427-ї бригади "Рарог". Вона заявила, що Михайловій нібито не варто переживати через вилучення людей для нових підрозділів, оскільки 59-ї бригаді, до складу якої входить батальйон "Вовки Да Вінчі", "зазвичай віддають усе, що можна".

Михайлова сприйняла цей коментар як зневагу до 59-ї бригади. Вона назвала її однією з найкращих у Силах оборони України. Військова вказала, що 59-та бригада завжди у лідерах по ураженнях і бойовій ефективності, на відміну від 427-ї бригади.

І перед тим як відривати своє тупе є**ло в бік однієї з кращих бригад в СОУ – варто зайти в "дельту" і пошукати там свій підрозділ у рейтингу по ураженнях, бойовій ефективності тощо. Не знайшли? От халепа. А 59 бригада, якій "віддають все що можна", – якось завжди в топі,

– написала командирка "Ульфу".

Конфлікт між двома військовими / Скриншот

Після цього Михайлова безпосередньо звернулася до 427-ї бригади, запитавши, чи є висловлювання їхньої військовослужбовиці офіційною позицією всього підрозділу.

У "Рарозі" відповіли розгорнутою заявою. Там зазначили, що соцмережі для деяких військових фактично стали ще одним майданчиком для конфліктів.

У бригаді наголосили, що поважають військовослужбовців 59-ї бригади та не ставлять під сумнів їхні бойові заслуги. Водночас у "Рарозі" заявили, що не погоджуються з тим, щоб особистий коментар однієї військовослужбовиці автоматично сприймався як позиція всієї бригади.

Водночас там також виступили проти публічного приниження своєї військової через її висловлювання. У бригаді додали, що після початку конфлікту вона почала отримувати погрози. Зокрема, від неї вимагали вибачитися перед Аліною Михайловою, інакше погрожували перевести її "в піхоту на Донбас"

Своїх людей ми не віддамо на публічне цькування лише тому, що опонент має більший медійний ресурс. У пані Юлії, яку публічно принизили і надсилають погрози, вся родина є військовими: Батько з 2014 року на бойових, мати – парамедик з 2014 по 2024 рік, рідний брат – заступник командира роти в одній із бригад ДШВ, рідна сестра – командир роти в одній зі штурмових бригад,

– йдеться у заяві "Рарогу".

Погрози у бік військовослужбовці "Рарогу" / Скриншот

У бригаді підкреслили, що суперечки про те, який підрозділ воює краще, хто має вищі показники, лише послаблюють Сили оборони.

Крім того, у "Рарозі" назвали дивним саме обурення через передачу військовослужбовців до новостворених підрозділів. Там пояснили, що комплектування нових військових частин відбувається за рішеннями військового командування, а необхідний особовий склад можуть виділяти вже наявні підрозділи. Тому, за їхніми словами, такі питання не вирішуються через суперечки в соцмережах.

Аліна Михайлова у відповідь заявила, що її позиція також була особистою думкою, як і коментар військовослужбовиці "Рарогу". Вона закликала не трактувати її відповідь як загрозу авторитету всієї 427-ї бригади.

Згодом для hromadske ситуацію прокоментував 108-й окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі". Там заявили, що наразі невідомо, хто саме стоїть за погрозами військовослужбовиці "Рарогу" та чи має ця людина будь-який стосунок до батальйону.

У "Вовках Да Вінчі" наголосили, що не беруть участі в подібних конфліктах у соцмережах і не погрожують військовослужбовцям інших підрозділів.