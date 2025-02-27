"Заява про звільнення вже на столі": голова ОВА відреагував на скандал з Атаманюк і ветераном

У мережі розгорівся скандал із поширенням скриншот із нібито листуванням заступниці начальника Чернівецької ОВА Альони Атаманюк, де вона нібито принизила ветерана Валерія Вівчарюка. Наразі проводиться службове розслідування для встановлення всіх подробиць інциденту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка у його телеграм-каналі.

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Руслан Запаранюк наголосив, що за фактом інформації, яка поширена в соціальних мережах щодо Альони Атаманюк, він дав доручення невідкладно розпочати службове розслідування.

За словами посадовця, розслідування буде швидким, неупередженим та об'єктивним.

Заява Альони Атаманюк на звільнення вже у мене на столі. Якщо правдивість скриншоту підтвердиться – вона негайно покине свою посаду,

– заявив голова Чернівецької ОВА.

Він також підкреслив, що на період проведення розслідування Альону Атаманюк відсторонено від виконання службових обов'язків.

"Всебічна підтримка і повага до наших захисників, захисниць та ветеранів – є нашим найвищим пріоритетом! Толерантності до будь-яких випадків, які принижують їх честь і гідність, не повинно бути!" – резюмував Запаранюк.

До слова, сама Альона Атаманюк стверджує, що скриншот, який ширили нібито від її імені, може бути підробленим або вирваним з контексту. Посадовиця стверджувала, що не дозволила б собі спілкуватися у такому форматі з будь-ким.

На самому скриншоті написано повідомлення де нібито посадовиця говорить, що "керівник управління Валерій Вівчарюк не може сидіти поруч з нею, оскільки він її не рівня". Сам ветеран не коментував інформації щодо правдивості цього скриншоту.