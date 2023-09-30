Коли у нього є перепустка: блогерка показала, як катається Києвом у комендантську

Київська блогерка Ганна Краснова опублікувала відео, на якому катається по столиці під час комендантської години. Нехтувати правилами воєнного стану їй дозволяє наявність перепустки у чоловіка, з яким вона перебувала в автівці.

Варто зазначити, що кілька тижнів тому Краснова вже розміщувала схожий запис, тільки тоді кермувала власним авто. Крім того, вона також підтримує Путіна і навіть казала, що він їй "подобається".

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Що відомо про скандал з блогеркою і спецперепусткою

Блогерка із Києва під псевдонімом ta.samaya.devil у своєму інстаграмі поділилася відео, яке демонструє її непокору комендантській годині, запровадженій у столиці. На цьому відео за кермом видно невідомого чоловіка з нічним пропуском, який дає їм дозвіл пересуватися містом під час комендантської години.

Блогерка Ганна Краснова порушує комендантську годину у Києві: дивіться відео

Примітно, що жінка в транспортному засобі називає чоловіка, який сидить поруч, "Сань", який, схоже, призовного віку. Цю атмосферу доповнює пісня у виконанні проросійської вокалістки Анни Асті, яка звучить у салоні автівки.

Відео супроводжується підписом, який пояснює сценарій, що розгортається на екрані: нічна прогулянка пари збігається з наявністю комендантської години, і чоловік, здається, має перепустку, яка дозволяє йому виходити на вулицю в години обмеження.

Ганна Краснова веселиться в автівці під час комендантської години у Києві: дивіться відео

Відео з'явилося в мережі в ніч із 29 на 30 вересня, коли Краснова відпочивала з подругами у Києві. Варто зазначити, що акаунт в інстаграмі у блогерки закритий, тому про відео стало відомо завдяки публікаціям у телеграм-каналах.

Ба більше, це вже не перший подібний скандал, коли блогерка навмисно порушує комендантську годину, гуляючи нічним містом. Не так давно дівчина вже виправдовувалась у мережі за свої нічні катання, заявивши, що вона сама має перепустку.

Пізніше вона записала ще одне відео російською, де заявила, що закон не порушувала і ніяких документів, що дозволяють проїзд вночі, не мала.

Дівчина не визнає свою провину

Вже наступного дня у світлу пору Краснова записала нове аналогічне відео з мостового переходу. Як з'ясувалося, вночі блогерка їздила по Південному мосту української столиці.

Перед цим відео Краснова опублікувала ще один короткий ролик, де каже, що "дуже кається і засмучується". У цей момент чоловічий голос за кадром каже "ти ніби не каєшся", на що блогерка грубо заявляє, що їй "все одно".